Tanti será sede de una jornada por la prevención del cáncer de mama

Este sábado se realizará en Tanti una jornada especial dedicada a la concientización sobre la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama. La propuesta invita a la comunidad a informarse, cuidarse y compartir un espacio pensado para el bienestar integral.

Durante el encuentro, profesionales brindarán charlas y actividades orientadas a la prevención y la detección temprana, claves para mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación.

La actividad tendrá lugar el sábado 25 de abril, desde las 11:00, en la Universidad Popular de Tanti, ubicada en avenida Belgrano 688.

La invitación es abierta a todo público, con el objetivo de promover el acceso a la información y reforzar la importancia de los controles médicos periódicos.