Todo lo que hay que saber sobre el nuevo DNI electrónico

Comenzó a regir en Argentina el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, una actualización impulsada por el Gobierno Nacional que ya se implementa de manera progresiva en todo el país.

En la ciudad de Córdoba, el 80% de los nuevos ejemplares que entrega la Municipalidad ya corresponden a este formato, que incorpora tecnología de última generación para reforzar la seguridad y la protección de los datos personales.

El nuevo DNI incluye un chip electrónico sin contacto (contactless), que permite almacenar de forma encriptada la información personal y biométrica del titular. Esta innovación posibilita validar la identidad sin necesidad de consultar bases de datos externas y reduce los riesgos de falsificación.

Entre las novedades también se suma el Número CAN (Card Access Number), un código de seis dígitos ubicado en la parte inferior del documento, diseñado para la lectura segura mediante tecnología NFC. Este elemento se incorpora en los DNI emitidos a partir de la actualización de los 14 años.

Además, el documento cuenta con código QR y está fabricado en policarbonato, un material más resistente que mejora su durabilidad. A esto se suman mecanismos avanzados de autenticación, similares a los utilizados en países con altos estándares en seguridad documental.

Desde el municipio aclararon que la actualización no es obligatoria para quienes ya poseen un DNI vigente. Los documentos actuales continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento o hasta que deban renovarse por robo, pérdida o deterioro.

Sí deben realizar el trámite los niños y niñas entre 5 y 8 años, y los adolescentes de 14, en el marco de las renovaciones obligatorias.

En Córdoba, el trámite puede realizarse en el Registro Civil Central, ubicado en Bv. Chacabuco 737, que atiende de lunes a viernes de 8 a 14, con horario extendido los martes y jueves hasta las 18, y los sábados de 7 a 13. También está disponible en las oficinas del Registro Civil de los CPC distribuidos en la ciudad.

En paralelo, también se puso en marcha una actualización del pasaporte argentino, que presenta un nuevo diseño con páginas de policarbonato, grabado láser en los datos personales y mayores medidas de seguridad.