Tormentas fuertes, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para la mañana de este martes en Córdoba, con probabilidad de fenómenos de variada intensidad en distintos sectores.

Según el informe, las condiciones podrían incluir precipitaciones intensas en lapsos breves, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que alcanzarían los 70 km/h y caída ocasional de granizo.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al circular, especialmente por la posible reducción de la visibilidad y el estado resbaladizo de las calzadas.