Un alumno llamó al 911 por un compañero armado y generó un operativo en Alta Gracia

Momentos de tensión se vivieron este martes en el IPEM 298 de Alta Gracia, luego de que un alumno llamara al 911 y alertara que un compañero tenía un arma dentro del establecimiento.

El aviso activó un inmediato operativo policial en la institución, con la presencia de efectivos que generó preocupación entre los estudiantes y familias.

Según indicaron fuentes consultadas, el episodio habría sido originado por una broma de un estudiante de tercer año, aunque la situación derivó en un despliegue preventivo para descartar cualquier riesgo.

Durante el procedimiento, algunos alumnos se comunicaron con sus familias y se retiraron del colegio, mientras que otros permanecieron en el establecimiento y continuaron con las actividades.

“Me dijeron que lo deje, que está todo bien”, relató la madre de un estudiante de primer año, reflejando la incertidumbre que se vivió en el momento.

La Fiscalía deberá determinar ahora cómo continúa la investigación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y establecer si existieron responsabilidades.