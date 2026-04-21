Valle Hermoso refuerza controles en escuelas tras amenaza de tiroteo

El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, dispuso la implementación de operativos de seguridad en escuelas públicas y privadas tras la aparición de una nota manuscrita que amenazaba con un tiroteo en el IPEM N° 335 “Luis Alberto Spinetta”.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 0194/2026, luego de que desde la propia institución educativa solicitaran evaluar acciones preventivas para garantizar la tranquilidad de la comunidad.

Según se informó, la advertencia fue hallada en el baño de varones del establecimiento, lo que generó preocupación entre directivos, estudiantes y familias.

A partir de esta situación, se determinó que personal de la Guardia Local realice visitas diarias a todas las instituciones educativas de la localidad, tanto públicas como privadas.

Los recorridos se llevarán a cabo en cada turno de clases, con el objetivo de mantener contacto directo con las autoridades escolares y relevar posibles situaciones que deban ser comunicadas a nivel local o judicial.

En cada visita, además, se labrará una constancia para dejar registro de los controles realizados.

Desde el municipio indicaron que la medida busca reforzar la prevención y brindar mayor tranquilidad ante este tipo de situaciones que generan alarma en la comunidad educativa.