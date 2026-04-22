A 197 años de la Batalla de San Roque: el combate que cambió el rumbo de Córdoba

Por Luis Hernán López

El 22 de abril de 1829 se libró la Batalla de San Roque, un enfrentamiento que, aunque muchas veces fue presentado como un episodio local, formó parte de un conflicto mucho más amplio: la guerra entre unitarios y federales que atravesaba a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Un país en tensión

La década de 1820 llegaba a su fin en un contexto de inestabilidad política, sin una Constitución consolidada y con una disputa abierta por el modelo de organización nacional. En ese escenario, el general José María Paz avanzó sobre Córdoba con un objetivo claro: consolidar el proyecto unitario en el interior.

Su campaña estaba vinculada al plan político-militar acordado con Juan Lavalle tras el derrocamiento de Manuel Dorrego. La estrategia consistía en dominar las provincias interiores tomando a Córdoba como base de operaciones.

La intercepción de una carta clave

El entonces gobernador cordobés, Juan Bautista Bustos, consciente de su inferioridad militar, decidió evitar un choque inmediato. Se retiró hacia el valle de Punilla, permitiendo que Paz ingresara a la ciudad de Córdoba el 12 de abril de 1829 sin resistencia.

La interceptación de la carta de Juan Bautista Bustos dirigida a Facundo Quiroga fue el factor determinante que cambió la postura de José María Paz, llevándolo a abandonar las negociaciones y lanzar un ataque sorpresa inmediato.

Paz y Bustos habían acordado una tregua en Yocsina, donde se estipulaba que Bustos delegaría el mando provisionalmente en Paz mientras se convocaba a elecciones. Sin embargo, la carta interceptada reveló que Bustos consideraba este acuerdo como una "estratagema para dar tiempo" hasta que las fuerzas federales de Quiroga pudieran reunirse con las suyas.

Ruptura de la tregua

Al descubrir que Bustos no tenía intenciones reales de cumplir el pacto y que solo buscaba evitar el enfrentamiento hasta recibir refuerzos de La Rioja, Paz decidió que no podía esperar más en la ciudad.

La información contenida en la misiva convenció a Paz de actuar con rapidez para evitar que Bustos se fortaleciera. En lugar de permanecer en la capital cordobesa como esperaba su rival, Paz movilizó a sus fuerzas en el mayor silencio hacia la hacienda de los Fragueiro en San Roque.

Paz dividió sus esfuerzos: mientras enviaba a Gualberto Echeverría a tomar Río Cuarto, él mismo se dirigió hacia San Roque, alcanzando los puestos avanzados de Bustos al amanecer del 22 de abril de 1829.

El combate en San Roque

El enfrentamiento tuvo lugar en la Hacienda de Fragueiro, en la zona de San Roque, a pocas leguas de la ciudad de Córdoba, en el actual entorno del Lago San Roque, cerca de la hoy Villa Carlos Paz.

El ejército de Paz, integrado por unos 1500 hombres curtidos en la guerra contra el Brasil y comandados por oficiales experimentados como Gregorio Aráoz de Lamadrid, Román Deheza, Pascual Pringles y Juan Esteban Pedernera, se impuso con rapidez.

La combinación de disciplina militar, artillería eficaz y una carga de caballería decisiva desarticuló las fuerzas de Bustos, compuestas en gran parte por milicias menos experimentadas. El combate fue breve pero contundente. Paz, capturó la artillería, el parque de guerra y tomó más de 200 prisioneros.

Derrota y retirada

Tras la derrota, Bustos se retiró hacia La Rioja en busca del apoyo de Quiroga. En el campo de batalla quedaron más de cincuenta muertos. Hoy, ese terreno histórico permanece sumergido bajo las aguas del lago San Roque, lo que añade una dimensión casi simbólica al episodio: un campo de batalla oculto bajo la geografía contemporánea.

Consecuencias políticas

La victoria de Paz modificó el equilibrio de poder. Mientras Juan Lavalle era derrotado en la Batalla de Puente de Márquez por Estanislao López y Juan Manuel de Rosas, el general cordobés consolidaba su dominio sobre Córdoba.

Sin embargo, su posición era frágil: carecía de apoyo en la campaña, donde predominaban las lealtades federales. Su gobierno se sostenía principalmente en sectores urbanos.

Un conflicto abierto

La historia no terminaba en San Roque. La derrota de Bustos no significó el fin del conflicto. Muy por el contrario, abrió una nueva etapa: el enfrentamiento con Quiroga, que tendría su capítulo decisivo ese mismo año en la Batalla de La Tablada.

San Roque fue, así, mucho más que un combate: fue el inicio de una nueva correlación de fuerzas en el interior del país y un paso clave en la guerra civil que definiría el destino político de la Argentina.

Resumen histórico

Ocaso de Bustos: El gobernador derrotado huyó hacia los Llanos de La Rioja para unirse a Facundo Quiroga, terminando así con nueve años de gobierno ininterrumpido en Córdoba

.

Ascenso de Paz: Tras la victoria, Paz fue ratificado como gobernador por la Legislatura y comenzó a organizar la Liga del Interior para enfrentar la hegemonía de Buenos Aires y el Litoral.

Legado: Esta batalla fue el preámbulo de enfrentamientos mayores, como los de La Tablada y Oncativo.



.

Hallazgos arqueológicos actuales

Investigaciones recientes en las costas del lago San Roque han permitido recuperar materiales que podrían estar vinculados a este conflicto o a actividades militares posteriores en la zona.

Se han hallado:

Balas de plomo: Principalmente de 13 mm, que podrían corresponder a botes de metralla o armas de avancarga de la época

Botones: Se encontraron botones semiplanos de aluminio y otros con escudos, pertenecientes a uniformes militares del siglo XIX

Distribución: La mayor densidad de estos objetos se ha localizado en sitios denominados Gutemberg y Gobernador Alcorta, siguiendo lo que los investigadores llaman una "línea de fuego o de sangre" en la margen este del lago.

