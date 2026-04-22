Avanza la pavimentación de la Ruta 28 y proyectan un nuevo circuito turístico

El Gobierno de Córdoba inspeccionó el avance de la obra de pavimentación de la Ruta 28, conocida como Camino de los Gigantes, en la localidad de Tanti, una traza estratégica que unirá los valles de Punilla y Traslasierra.

La recorrida fue encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, junto al intendente Emiliano Paredes, quienes supervisaron los trabajos en ejecución y analizaron el impacto que tendrá el nuevo corredor turístico.

Durante la visita, también mantuvieron encuentros con representantes del sector privado para evaluar el presente del destino y las oportunidades de crecimiento. “Conformamos un espacio de trabajo que permite acompañar el desarrollo de cada localidad y fortalecer la actividad en la región”, expresó Capitani.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la obra busca consolidar un circuito turístico de gran relevancia, integrando destinos clave y mejorando la conectividad en una de las zonas más visitadas de Córdoba.