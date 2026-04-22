Carlos Paz bajo llovizna y una semana con temperaturas bajas

Este miércoles Villa Carlos Paz amaneció con cielo cubierto y llovizna, una temperatura de 15,3°C y humedad elevada, cercana al 85%. El viento sopla leve desde el norte y la visibilidad se mantiene en 8 kilómetros.

Para el resto del día se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La máxima alcanzará los 16°C, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

En paralelo, un relevamiento de temperaturas mínimas realizado este martes en distintos puntos de Villa Carlos Paz y localidades cercanas mostró valores que oscilaron entre los 11,9°C y los 13,4°C.

El registro más bajo se dio en San Antonio de Arredondo (Santos Lugares – APRHi) con 11,9°C, mientras que en Costa Azul Norte se midieron 12,5°C y en La Cuesta 12,7°C.

En otros sectores como Playas de Oro y La Quinta, las mínimas fueron de 13,0°C y 12,9°C respectivamente. En tanto, Barrio Sarmiento registró 13,1°C, y en el Centro y José Muñoz se alcanzaron los 13,2°C. El valor más alto se detectó en cercanías del IPEM 359 con 13,4°C.

De cara a los próximos días, el pronóstico anticipa un descenso de temperatura, especialmente el jueves, con una máxima de 13°C. Luego, hacia el viernes y el fin de semana, se espera una leve recuperación con máximas cercanas a los 20°C.

Las mínimas se mantendrán entre los 7°C y 11°C durante la semana, en un contexto de tiempo mayormente nublado y condiciones frescas.