Carlos Paz suma hidrantes en Sol y Río y refuerza la red contra incendios

Villa Carlos Paz amplió su red de hidrantes con la incorporación de dos nuevas bocas en el barrio Sol y Río, en un acto encabezado por el intendente Esteban Avilés junto a su comitiva municipal.

La instalación se realizó con financiamiento municipal y contó con la participación del Centro Vecinal, Bomberos Voluntarios y vecinos del sector, en una acción orientada a fortalecer la prevención de incendios.

Los nuevos hidrantes fueron ubicados en puntos estratégicos del barrio, con el objetivo de facilitar el acceso al agua y optimizar la intervención de los equipos de emergencia.

Con estas incorporaciones, la Red de Hidrantes VCP alcanza un total de 124 puntos distribuidos en distintos sectores de la ciudad, ampliando la cobertura y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Desde el municipio destacaron que estas obras forman parte de una política sostenida para reforzar la infraestructura urbana vinculada a la seguridad y el cuidado del ambiente.

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