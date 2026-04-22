Córdoba: reabrió la Biblioteca Capdevila con más de 30 mil libros

La Biblioteca “Arturo Capdevila” reabrió sus puertas en la ciudad de Córdoba luego de un proceso de refuncionalización que incluyó la recuperación de ejemplares y la restauración de libros dañados. El espacio, ubicado en Deán Funes 33, retomó sus actividades este lunes con una propuesta que combina lectura, talleres y encuentros culturales.

Con una colección que supera los 30 mil volúmenes, la biblioteca vuelve a poner a disposición del público su sala de lectura y su patrimonio bibliográfico, que incluye literatura, geografía, arquitectura y monografías regionales. Entre sus piezas destacadas se encuentran las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento, ejemplares históricos de la revista Caras y Caretas y enciclopedias como la Hispánica y la Espasa-Calpe.

El espacio también reúne obras de autores latinoamericanos como Isabel Allende, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, además de una amplia colección dedicada a la historia de Córdoba y sus localidades.

La reapertura se concretó con una Asamblea Literaria que reunió a escritores, talleristas y público en general en un formato de lecturas breves, donde cada autor presentó su obra en pocos minutos, promoviendo el intercambio y la visibilidad de producciones locales.

La biblioteca funcionará de lunes a viernes, de 10:30 a 17:30, y proyecta una programación cultural que incluirá talleres, ciclos de lectura y presentaciones de libros, con el objetivo de consolidarse como un espacio de encuentro abierto a la comunidad.