Cosquín suma nueva maquinaria para reforzar el mantenimiento de calles

En el marco de la presentación de nueva maquinaria para mejorar los servicios públicos, el intendente de Raúl Cardinali destacó la incorporación de una motoniveladora que permitirá acelerar los trabajos de mantenimiento de calles en la ciudad de Cosquín.

La adquisición se da en un contexto complejo para la infraestructura urbana, tras meses de intensas lluvias que deterioraron significativamente las calles, especialmente en los barrios periféricos. «Las calles están muy dañadas, pero ya tenemos una planificación sobre la mesa. Esta nueva máquina viene a darle mayor celeridad a los trabajos que necesitamos hacer»; explicó el intendente, quien dispuso una inversión cercana a los 250 millones de pesos.

La motoniveladora cuenta con tecnología más avanzada que unidades anteriores. Entre sus características, incorpora sistema GPS para su monitoreo y herramientas que optimizan su funcionamiento en terreno, lo que permitirá mejorar la eficiencia en las tareas.

Cardinali recordó que, al asumir la gestión, el municipio contaba con dos motoniveladoras fuera de servicio. «Una estaba fundida y la otra partida al medio. Tuvimos que hacer malabares para comenzar a trabajar»; señaló.

Actualmente, Cosquín cuenta con unos 180 kilómetros de calles de tierra, lo que representa una alta demanda de mantenimiento. Con esta incorporación, ya son 19 los vehículos adquiridos por la gestión municipal en dos años y medio. «No sé si hay otro municipio en la provincia que haya logrado sumar tantos en tan poco tiempo. Esto es gracias al esfuerzo de los vecinos que cumplen con sus tasas»; subrayó el mandatario.

En paralelo, el municipio avanza en obras vinculadas a servicios esenciales para los vecinos. Según indicó Cardinali, uno de los principales logros fue la mejora en el sistema de agua potable: «Hoy el agua no falta en Cosquín. Tenemos que seguir optimizando la red, pero es un problema al que le dimos una solución importante». En cuanto al gas natural, el intendente confirmó que ya se completó una primera etapa de obras y que se encuentra en proceso de aprobación una segunda fase que alcanzará nuevos barrios, con una inversión que supera los 380 millones de pesos.