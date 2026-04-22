Cosquín vuelve a ser sede de una capacitación clave en seguridad

Cosquín será nuevamente sede del Diplomado en Seguridad y Convivencia para Guardias Locales impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en una iniciativa que busca fortalecer las herramientas de prevención en todo el departamento Punilla.

La capacitación, que se desarrolla por tercera vez en la ciudad, está dirigida a aspirantes de distintas localidades y forma parte de una política provincial orientada a mejorar la seguridad a partir de la formación y el trabajo articulado entre municipios.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de propuestas, que apuntan a brindar herramientas concretas para abordar una de las principales demandas de la comunidad: la seguridad y la convivencia en los espacios públicos.

Además, remarcaron la continuidad del trabajo conjunto con la Provincia para consolidar políticas que impacten en toda la región.