¿Cuánto cobrarán los jubilados con el aumento de mayo?

Las jubilaciones registrarán un aumento del 3,38% en el mes de mayo del 2026 y la mínima superará los $463 mil con el refuerzo incluido de $70 mil, de acuerdo lo informado por la Anses. Hubo variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo y los haberes volverán a ajustarse por la fórmula de movilidad vigente.

Con el incremento, la jubilación mínima pasaría a ser de $393.174,10 mientras que la jubilación mínima con bono llegará a $463.174,10 y la suba también impactará en otras prestaciones como PUAM (80% de la mínima), $314.539,28; con bono, $384.539,28; pensiones no contributivas (70% de la mínima), $275.221,87 y con bono, $345.221,87.

En tanto, para quienes perciben la jubilación máxima, el haber superaría los $2.645.494,20 en mayo.