Distinguieron al policía de Valle Hermoso que ayudó a encontrar a Esmeralda

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso brindó un reconocimiento al policía que hace unas semanas encontró, junto a otro compañero, a Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años buscada en el marco de un gran operativo en Cosquín.

El Sargento 1° Franco Cabrera, vecino de la localidad y perteneciente al Escuadrón Motorizado Enduro Búhos Punilla Norte, fue homenajeado en el despacho del intendente Daniel Spadoni.

Cabe recordar que Cabrera recibió un ascenso por mérito de parte del Gobierno de Córdoba, por haber encontrado a la pequeña tras quedarse trabajando fuera de su horario.

"Agradecemos a Franco por el compromiso y la entrega en el desempeño de sus funciones", señalaron la autoridades municipales.



