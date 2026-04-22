Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil., Com. Conc. Y Flia. Secret. Uno de Va. Carlos Paz, autos “EXPEDIENTE SAC: 230166 - FOJO, SANDRA BLANCA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” ha resuelto:

CARLOS PAZ, 29/09/2025. Téngase presente lo manifestado. En su mérito, provéase a la demanda de usucapión interpuesta:

I. Por iniciado el proceso de usucapión de los siguientes inmuebles:

a) Lote de terreno 6 de la Mza. 121 de Villa Lago Parque San Roque, Secc. B, Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Prov. De Córdoba, mide 20 mts. de frente al N. por un fondo al E. de 48,12 mts., y al O. de 48,14 mts. o sea una superficie de 962 mts. 60 dcm2, linda al N. calle Guaraní, al E. lote 7, al S. con Francisco Moyano y al O. con lote 5; inscripto bajo Matrícula 1028084 a nombre de Juana Teresa Spinelli, Nº de Cuenta 23-04-0496224-3, Nomenclatura Catastral: dpto. 23, ped. 04, loc. 48, circ. 36, sec. 01, mza. 003, parc. 006.

b) Lote de terreno 5 de la Mza. 121 Fracción de terreno sita en Villa Parque Lago San Roque, Sección B, ubic. en Ped. San Roque, Dpto. Punilla, de esta pcia. de Cba., designado en el plano de la misma como Lote 5 de la Mza. 121, que mide 20 mts. de fte. Al N.E., e igual medida en su c/fte. S.O., 48 mts 15 cms. al N.O. y 48 mts. 14 cms. al S.E. o sea 963 mts. 10 dms.cds. y linda al N.E. calle Guaraní, al N.O. lote 4, al S.E. lote 6, y al S.O. con de Francisco Moyano; inscripto bajo Matrícula 981171 a nombre de Horacio Edgardo Rioja y Malvina Amiconi de Rioja, Nº de Cuenta 23-040496223-5 (fs.58-65), Nomenclatura Catastral: dpto. 23, ped. 04, loc. 48, circ. 36, sec. 01, mza. 003, parc. 005.

Los presentes autos tramitarán como Juicio Ordinario. En su mérito:

II. Cítese y emplácese a Juana Teresa Spinelli y/o sus sucesores, a los sucesores de Horacio Edgardo Rioja y Malvina Amiconi de Rioja, titulares registrales de los inmuebles objeto de usucapión para que en el término de diez (10) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Atento los datos que surgen de autos notifiquese el presente proveído al titular dominial referenciado, a la totalidad de los domicilios que surgen de autos.

III. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local y conforme lo dispone el art. 783 CPCC.

IV. Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos, a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de Tanti y a los colindantes Juana Teresa Spinelli y/o sus sucesores; y a Horacio Edgardo Rioja y Malvina Amiconi y/o sus sucesores.

V. Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en la Municipalidad de Tanti, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC).

VI. Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese.

VII. Asimismo, y atento lo ordenado por el art. 1905 C. Civil y Comercial, ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de la anotación de Litis sobre el inmueble objeto de usucapión. . Fdo. Gutierrez Mariel Ester – Olcese Andres – Juez.

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 1° NOM. SECRET. 1 DE VILLA CARLOS PAZ, DR. ANDRES OLCESE, en autos caratulados FEROLA, ARIEL GUILLERMO Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE. SAC 2310591. se ha dictado el presente proveído: "CARLOS PAZ, 03/02/2026. Atento a lo solicitado y proveyendo a la demanda incoada: Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se detalla como Lote 24, Manzana 98 (según plano de mensura), designación oficial: Lote 2 – Mza. 98, matrícula 1926829, ubicado en Barrio Jose Muñoz, Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Pedanía San Roque, Provincia de Córdoba.

Cítese y emplácese a Anna Karen Moller Hansen, hoy su sucesión, y a Jorge Rybko, hoy su sucesión, titulares registrales del inmueble objeto de usucapión-, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. NOTIFIQUESE a los domicilios que surgen de autos.

Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (A.R. N° 29 Serie “B” del 2 /12/2001), debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC.

Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos a los colindantes: Ariel Guillermo Ferola, Ruben Osvaldo Sosa; y Maria Alcira Pedicino Keuroghlian; a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de Villa Carlos Paz..(...) Firmado: Mariel Gutierrez, Secretaria; Andrés Olcese, Juez". of 31/3/2026. Texto Firmado digitalmente por: ANGELI Lorena Paola, Prosecretaria letrada. Fecha: 2026.03.31.

EDICTO

La Dra. Viviana Rodríguez Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia. Secretaría Nº 3 (Tres) de Villa Carlos Paz en autos caratulados: ““JUÁREZ NAVELINO, PABLO GUILLERMO. USUCAPIÓN” (Expte N°: 12704956), ha dictado la siguiente Resolución: Sentencia Nº 13. Carlos Paz 11/02/2026. Y VISTOS: . . . ; Y CONSIDERANDO: . . . . ; RESUELVO: I. Hacer lugar a la demanda de usucapión y, en consecuencia, adjudicarle a Pablo Guillermo JUÁREZ NAVELINO, DNI 28.900.268, CUIT: 20-28900268-6, argentino, de estado civil casado en primeras nupcias con Sandra Valeria López, por adquisición mediante prescripción adquisitiva con fecha de inicio el 10 de noviembre del año 1997 el inmueble que afecta de manera total el inmueble que se describe conforme Título-Matrícula N° 1.606.163: FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en “Cuesta Blanca”, Pedanía San Roque, DPTO. PUNILLA, Pcia. de Córdoba, designado como LOTE 7 de la MANZANA CINCUENTA Y CINCO, que mide y linda: al E. 33,51 m. con lote 6; al S. en 2 tramos, el 1° de 42,10 m con calle pública y el 2° de 10,00 m. con lote 8; al NO, 38,29m con lote 10; y al N. 40,51 mts. Con calle pública. SUPT TOTAL:1.772,00 mts2. Antecedente Dominial: Cron. Dominio: Folio: 26369 Rep: 0 Año: 1945: Orden: 0 Rep; 0 Depto.: 0 Vuelto: N; Planilla: Folio: 16076 Rep:0. Inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba bajo Matrícula N° 1.606.163, empadronado en la D.G.R. bajo cuenta N° 230431457402, y con nomenclatura catastral 2304154301015009. El inmueble se describe conforme Estudio de Título y Plano de Mensura como: confeccionado por el Ing. Civil Rubén Eduardo Tozzini (M.P 1548/8), aprobado por la Dirección General de Catastro de la Provincia con fecha 11/04/2024 mediante Expte N°: 0033-137299/2023, y conforme surge del estudio de título, el terreno mensurado del que se pretende adquirir el dominio por Usucapión, afecta el 100% del dominio del lote 7. Mz. 55 que pertenece a la firma “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L” que mide 1.772,00 mts2. Hay coincidencia entre la superficie poseída y la que expresa el Título (afectación registral: 100% del dominio). Las medidas y límites de la posesión son los siguientes: al NORTE (PUNTOS A-B) mide 40,61 ms. y linda con calle pública (camino a Cabalango); al ESTE (PUNTOS B-C) mide 33,51 ms. y linda con Lote 6 (Parcela 08) de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. S.R.L” inscripto en Matrícula: 1.606.161. Cuenta N° 23043145739/9; al SUR en dos tramos: el 1° (PUNTOS C-D) de 47,10 mts. y el 2° (PUNTOS D-E) de 10 ms. lindando con calle pública Cuesta del Caserito, y finalmente, al NOROESTE (PUNTOS E-A) mide 38,29 ms. y linda con Lote 10 (Parcela 011) de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L” inscripto en Matrícula: 1.606.334. Cta. N°: 23043145742/9. Conforme plano de mensura, la parcela se designa como Lote 102 Mz 58 sito en calle Cuesta del Caserito N° 250 de Cuesta Blanca, depto. Punilla, Pcia de Córdoba. El lote es baldío con SUPERFICIE DE 1.772 mts2. Y se encuentra totalmente cercado y materializado con alambre y postes de cemento. II. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro General de la Provincia y a la Dirección General de Rentas de la Provincia a los fines de que se proceda a la cancelación de la Anotación de Litis y se practiquen las inscripciones pertinentes a nombre de Pablo Guillermo JUÁREZ NAVELINO, DNI 28.900.268, CUIT: 20-28900268-6, argentino, de estado civil casado en primeras nupcias con Sandra Valeria López III. Sin costas. IV. Regular de manera provisoria los honorarios de Eduardo Antonio Sosa, en cien (100) jus; los que al día de la fecha ascienden a la suma de pesos cuatro millones sesenta y tres mil ochocientos cinco ($4.063.805), con más IVA en caso de corresponder al momento de su percepción. Protocolícese, hágase saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente por Viviana Rodríguez (Juez de 1ª Instancia). Primera publicación en el Boletín Oficial el día 24/02/2026. Publicación Nº 647324.