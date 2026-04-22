El Centro de Empleados de Comercio celebrará el Día del Trabajador

Villa Carlos Paz
El Centro de Empleados de Comercio celebrará el Día del TrabajadorSe compartirá un asado y habrá música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para todos los que asistan.
Como es habitual cada año, el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz celebrará el Dia del Trabajador con el tradicional almuerzo junto a sus socios en su predio ubicado camino a Las Jarillas.
Este acontecimiento se desarrollará el próximo viernes 1 de mayo a partir de las 12 horas y contará con asado dentro de su plato principal, música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para todos los que asistan.
Para adquirir la entrada, cada beneficiario deberá ingresar a la APP del sindicato y solicitar el beneficio, para luego poder retirar su entrada entre el 27 y 30 de abril en la sede sindical (ubicada en Lisandro de la Torre esquina Punilla).