El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma electoral

El Gobierno nacional giró al Senado el proyecto de ley para derogar las elecciones primarias (PASO), modificar el financiamiento de las campañas proselitistas y establecer requisitos más restrictivos para el reconocimiento de partidos políticos.

La iniciativa también contempla la Ficha Limpia para que no puedan ser candidatos aquellos dirigentes que tengan una condena por corrupción en segunda instancia, que fue rechazada hace un año en el Senado.

El proyecto impulsado por el Gobierno ingresó a las 18, según se informaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas.