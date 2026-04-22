La Anmat suspendió a dos empresas importadoras de productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la comercialización y distribución de los medicamentos importados por la empresa Ripezzi S.R.L. Así quedó plasmado en la Disposición 2144/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.

Allí se dispuso la suspensión preventiva del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de Ripezzi S.R.L. y prohibió de esta manera el uso, comercialización y distribución de todos los productos y lotes importados por la firma, así como de los productos específicos RRS HA Long Lasting (PM 2369-27, lote J843225a, vto 31/08/2028) y RRS HA CELLUTRIX (PM 2369-7, 6 viales, lote 021925b, vto 31/05/2028) "hasta tanto la empresa obtenga nuevamente el certificado habilitante".

Se trata de un implante dérmico de ácido hialurónico combinado con aminoácidos y antioxidantes, "diseñado para la biorevitalización y el relleno de arrugas" y de un ácido hialurónico no reticulado combinado con un "cóctel revitalizante" utilizado para la "reducción de la celulitis, el reafirmamiento de la piel y la reducción local de tejido adiposo".

La Anmat estableció además que Ripezzi debe recuperar del mercado los productos mencionados y presentar la documentación respaldatoria de esa diligencia ante el Instituto Nacional de Productos Médicos. Asimismo, el organismo instruyó también un sumario sanitario a la compañía por presunto incumplimiento de la Ley 16.463 y la Disposición Anmat 2319/2002, en relación a las obligaciones sobre seguridad y calidad de productos médicos.

Las irregularidades fueron constatadas durante un operativo de rutina en la sucursal de la empresa en el que los agentes se presentaron y descubrieron que operaban sin tener un director técnico designado.

Asimismo, la Anmat suspendió preventiva la habilitación de Biogamma S.R.L. como importadora y distribuidora de productos médicos. Así quedó plasmado en la disposición 2063/2026 y la medida se sostendrá hasta tanto la empresa acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución.

La empresa contaba con el permiso de funcionar como “importadora de productos médicos” y como “distribuidora de productos médicos y productos para diagnóstico de uso ‘in vitro’ sin cadena de frío”. La Anmat detalló que se resolvió suspender la actividad de la firma a partir de una inspección realizada en su establecimiento. “En el depósito destinado a productos importados y nacionales aprobados se observaron productos vencidos, productos sin rótulo de importación, productos destinados a esterilización y almacenamiento de productos de reúso”, indicaron las autoridades.

Otra de las faltas reportadas en el informe señaló la existencia de “manchas de humedad y deterioro edilicio, evidenciado por techos descascarados”. Asimismo, remarcaron que no contaban “con toda la documentación y registros que respalden el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, además de realizar actividades que pueden resultar dañinas y peligrosas en cuanto a contaminación y confusión de los productos médicos”.