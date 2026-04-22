La radio entra al aula y suma puntaje docente en Córdoba

El Ministerio de Educación de Córdoba acompaña una nueva edición de Sueños de Radio 2026, una propuesta impulsada por Cadena 3 que ya forma parte de la currícula escolar y otorga puntaje docente en el nivel secundario.

La iniciativa, que se desarrolla por tercer año consecutivo en la provincia, convoca a estudiantes y docentes a producir contenidos radiales desde el aula, integrando herramientas de comunicación con procesos de aprendizaje. En ese marco, el Gobierno provincial renovó el convenio con la emisora, consolidando una política que articula escuela, territorio y medios.

Uno de los ejes centrales del programa es su incorporación como dispositivo pedagógico en instituciones educativas, especialmente en orientaciones vinculadas a la comunicación, aunque también se extiende a escuelas técnicas y otras modalidades.

Además, la participación permite a los docentes acreditar hasta 40 horas de capacitación, fortaleciendo su desarrollo profesional y promoviendo la innovación en las prácticas de enseñanza.

A través de esta propuesta, los estudiantes elaboran producciones radiales de entre 15 y 30 minutos en categorías como periodismo, folklore y músicas regionales, bandas de rock y pop, radioteatro y grupos corales, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión.

El programa también ofrece materiales didácticos accesibles que permiten desarrollar contenidos incluso con recursos simples como teléfonos celulares, ampliando la participación en todo el territorio.

Desde la cartera educativa destacaron que la radio se consolida como una herramienta pedagógica que fortalece la oralidad, la escritura, la lectura y el pensamiento crítico, al tiempo que conecta a la escuela con su comunidad.