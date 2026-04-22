Lluvia y niebla afectan la circulación en rutas clave de Córdoba

Este miércoles 22 de abril, la red vial de la provincia de Córdoba presenta un panorama mayormente estable, aunque con varios tramos donde se recomienda extremar la precaución por condiciones climáticas y obras en ejecución.

Las rutas que se encuentran habilitadas con circulación normal son la Provincial 5, E-55, Camino del Cuadrado (E-98), Nacional 36, Nacional 35, Nacional 9 Norte, Nacional 7, Autovía Punilla, Provinciales 13, 3, 17, 12 y la Nacional 158, entre otras. En estos corredores no se registran inconvenientes climáticos ni operativos.

Sin embargo, hay sectores donde las condiciones obligan a manejar con cuidado.

Lluvias en varios corredores

Se reportan lloviznas y calzada húmeda en rutas clave como:

Ruta Provincial C-45

Avenida Circunvalación de Córdoba

Ruta Provincial E-53

Autopista Córdoba–Carlos Paz

Ruta Nacional 38

En estos tramos, el viento es leve pero la presencia de lluvia reduce la adherencia y visibilidad.

Niebla y visibilidad reducida

Otro de los factores a tener en cuenta es la niebla, que afecta principalmente a:

Camino de las Altas Cumbres (E-34), con lloviznas y bancos densos

Ruta Provincial 6

Ruta Provincial 4

Ruta Provincial 11

Las autoridades advierten por visibilidad reducida en varios sectores, especialmente en zonas serranas.

Obras y cortes parciales

Además, continúan trabajos viales que generan reducción de calzada o desvíos:

Ruta Provincial 6 (entre Justiniano Posse y Los Surgentes)

Ruta Provincial 17 (entre Marull y Balnearia)

Camino de las Altas Cumbres (E-34), con cortes y desvíos señalizados

Ruta Provincial 1, 15 y 4

También se registra una situación particular en la Ruta Provincial 28, donde hay circulación restringida por desmoronamientos en algunos sectores.

Recomendaciones para viajar

Reducir la velocidad en zonas con lluvia o niebla

Mantener distancia entre vehículos

Circular con luces bajas encendidas

Respetar señalización en zonas de obra

El estado de las rutas se actualiza de manera permanente, por lo que se recomienda consultar antes de emprender viaje.