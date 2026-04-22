Luis Brandoni: Un radical de pura cepa

Por Guillermo Ramírez

Villa Giardino. Corría febrero de 2017. El clima de la Cumbre Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) en Villa Giardino se sentía vibrante. En aquel encuentro clave, la dirigencia radical de todo el país se congregaba en el tradicional complejo de Luz y Fuerza —escenario histórico de las grandes citas del radicalismo cordobés— para ratificar la pertenencia del partido al espacio Cambiemos.

Entre los debates de alto nivel y la rosca política, se lo veía caminar al "Beto" Brandoni. Para muchos, es el actor consagrado; para nosotros, es ese militante de las ideas más puras del radicalismo alfonsinista. Un hombre respetado por ser el intérprete de personajes inolvidables, pero, sobre todo, por llevar su compromiso político con la misma pasión que su arte, consolidándose como un referente ético ineludible dentro de la estructura partidaria.

Una cena de política y humanidad

Una de aquellas noches típicamente radicales, en un pequeño pub de Giardino, compartimos una mesa íntima. Éramos apenas seis o siete. Allí estábamos con los amigos carlospacenses, el "Negro" Del Cura y Jorge Lassaga, sentados junto al Beto, quien compartía la cena con figuras de la talla de "Coti" Nosiglia y Gerardo Morales.

Entre empanadas, tinto y gaseosas, el ambiente era de camaradería absoluta. Lo único que Brandoni mencionó sobre su aspecto personal —en aquel entonces lucía una tintura de pelo particular— fue una breve explicación técnica: estaba en pleno rodaje de la película Mi obra maestra junto a Guillermo Francella.

Pasado ese detalle, la charla se volcó de lleno a lo humano y lo político. Brandoni tenía una claridad meridiana sobre el momento histórico: explicaba con convicción la necesidad de fomentar y afianzar la alianza Cambiemos. Para él, la confluencia entre radicales, macristas y otros sectores no era una simple estrategia electoral, sino lo que definía como una "batalla republicana".

El ciudadano comprometido

Es habitual —y justo— recordar a Brandoni por sus magistrales interpretaciones en cine, teatro o televisión. Sin embargo, en tiempos donde la coherencia es un valor escaso, reivindicarlo como un ciudadano profundamente comprometido con la realidad de su país es un acto de justicia.

Su integridad militante y su vocación democrática lo destacan por encima del artista. El "Beto" no solo actúa sus convicciones; las vive en cada charla de café, en cada cumbre partidaria y en cada gesto de entrega hacia los ideales de la libertad y la república.



