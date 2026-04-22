“Todos por Samu”: corrida solidaria en Valle Hermoso

El 16 de mayo habrá una carrera solidaria en Valle Hermoso para acompañar a Samuel Bracamonte en su tratamiento en Italia
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Sociedad
miércoles, 22 de abril de 2026 · 11:55

El próximo 16 de mayo se realizará en Valle Hermoso una jornada solidaria bajo el lema “Todos por Samu”, con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento médico de Samuel Bracamonte en Italia.

La propuesta incluye dos modalidades: una carrera participativa de 3 kilómetros y una competitiva de 8 kilómetros, pensadas para que toda la comunidad pueda sumarse, ya sea corriendo, caminando o acompañando.

Desde la organización invitan a vecinos, deportistas y familias a ser parte de la iniciativa, destacando que “lo importante es estar y acompañar”.

Además, empresas y comercios pueden sumarse como sponsors para colaborar con la causa.

Las inscripciones ya están abiertas a través del siguiente formulario: https://forms.gle/7Z6To4wyAHD42hou9 

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