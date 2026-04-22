Una investigadora cordobesa, Campeona Nacional 2026 del Frontiers Planet

La ciencia cordobesa vuelve a destacarse a nivel internacional. Andrea Izquierdo, investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), dependiente del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fue seleccionada como Campeona Nacional 2026 de Argentina del prestigioso premio Frontiers Planet.

Se trata de una de las competencias científicas más importantes del mundo en el campo de la salud planetaria, que reconoce investigaciones orientadas a resolver los desafíos ambientales más urgentes del planeta.

El trabajo de Izquierdo pone el foco en una problemática clave para el presente y el futuro: el impacto de la minería de litio. Su investigación propone integrar el conocimiento de los pueblos indígenas con los marcos científicos de sostenibilidad para evaluar de manera más completa los efectos de esta actividad en ecosistemas frágiles y comunidades del Altiplano argentino.

Gracias a este reconocimiento, la científica ahora competirá en la instancia global del certamen junto a otros 25 investigadores de distintos países. El ganador internacional recibirá un premio de un millón de dólares para continuar desarrollando su proyecto.

El logro de Izquierdo se suma a un antecedente reciente que posiciona a Córdoba en la élite científica mundial. En 2024, el también investigador del Imbiv, Pedro Jaureguiberry, fue uno de los ganadores internacionales del mismo premio.

De esta manera, la Universidad Nacional de Córdoba reafirma su protagonismo en la producción de conocimiento de alto impacto, con investigaciones que buscan aportar soluciones concretas a problemáticas ambientales globales.