Alerta por tormentas: cuándo cambia el clima en Carlos Paz

El tiempo en Villa Carlos Paz se mantendrá estable durante las próximas horas, pero el panorama comenzará a cambiar hacia el fin de semana con la llegada de tormentas aisladas.

Según el pronóstico oficial, este viernes continuará con condiciones similares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 20 grados y sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Sin embargo, el sábado marcará el quiebre. A lo largo de la jornada se prevé un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas desde la mañana y durante la tarde y la noche, con registros de entre 10% y 40% de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán moderadas, con una mínima de 11 grados y una máxima cercana a los 20, mientras que los vientos serán leves, rotando entre el norte y el sudeste.

Para el domingo, las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente, aunque con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares.

De esta manera, el cambio de tiempo llegará de forma puntual durante el sábado, en lo que será el principal evento de inestabilidad de los próximos días en la ciudad.