Ana Gaitán participó del estreno del corto filmado en Cuesta Blanca

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este jueves por la tarde de la avant premiere del cortometraje “Emilia Nada”, realizada en la Sala de Cine Shopping WO de Villa Carlos Paz.

La producción, a cargo de Aldana Duhalde, Jan-Willem Bult y Germán Zechin, se destaca por su impronta emotiva y por haber sido filmada en distintos puntos y playas de Cuesta Blanca.

El evento reunió a invitados especiales y puso en valor los paisajes naturales de la localidad, que fueron protagonistas del rodaje y aportaron un marco escénico distintivo a la historia.