Anuncian un corte total en una transitada calle de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que durante este jueves 23 de abril se registrará un corte total de tránsito en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

La restricción está prevista desde las 10 hasta las 20 horas en la esquina de Belgrano y Richardson del Barrio Güemes, donde la empresa Aguas Cordobesas llevará adelante tareas programadas.

Se recomienda evitar la zona o circular con precaución y trascendió que los vehículos particulares, deberán desviarse por Richardson, continuar por Turrado Juárez, Enrique Lacosta y retomar nuevamente Belgrano.

En tanto, el transporte urbano también verá afectado su recorrido. Las líneas A, A1, 6, 30, 31, 32, 33, 36, 50, 51, 52, 53 y 66 deberán modificar su trayecto siguiendo el mismo esquema de desvíos.