Carlos Ríos presentará su libro en la Feria del Libro de Buenos Aires

Buenos Aires. El prestigioso penalista riotercerense Carlos Ríos presentará el jueves 29 de abril desde las 16 horas en la Sala Sarmiento del Pabellón Blanco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, su libro "Después del crimen". Con prólogo de Carlos Schilling, Ríos nos sumerge en "la verdad en el estrado y fuera de él".

Sobre el libro

Hay libros que se proponen como literatura y otros que la alcanzan casi a su pesar. "Después del crimen" pertenece a esta última categoría: un conjunto de crónicas judiciales donde la voluntad de narrar hechos —con precisión, con responsabilidad— termina abriendo una dimensión inesperada, profundamente literaria.

En estas páginas, Ríos nos sumerge en el mundo de los procesos penales lejos de los grandes centros urbanos. No hay aquí tribunales espectaculares ni crímenes sofisticados. La escena suele ser el interior del interior: Potrero Garay, Hernando, Colonia Almada, Pasco. Lugares donde —se supone— no pasa nada. Y, sin embargo, cuando ocurre una muerte violenta, ese “nada” se vuelve un vacío abrumador donde los hechos quedan expuestos con una crudeza casi geométrica.

Un cuerpo arrastrado bajo la llovizna. Una caída absurda desde una camioneta en movimiento. Episodios que, más que narrados, parecen recortados contra el paisaje. Pero ese clima —ese exotismo sin brillo— es apenas la superficie. Lo que realmente captura al lector es otra cosa: la manera en que Ríos transforma cada caso en una exploración de la condición humana.

Porque si bien el juicio —con sus testigos, pruebas y alegatos— constituye el núcleo de cada historia, nunca es su límite. El tribunal aparece como un punto de condensación, no como un cierre. La mirada del autor se expande hacia afuera, hacia los márgenes donde las decisiones, los impulsos y los errores empiezan a tomar forma. Allí donde la ley todavía no interviene, pero donde ya se juega el destino.

Cada crónica funciona entonces en dos planos: por un lado, la reconstrucción precisa del proceso judicial; por otro, una indagación más profunda, casi existencial, sobre quienes lo atraviesan. Ríos no busca tipificar conductas ni reducirlas a categorías. Incluso cuando la criminología o la psicología podrían ofrecer explicaciones, elige sostener la singularidad de cada caso, su irreductible misterio.

El libro alterna tragedias mínimas —como la aparición de restos de un bebé en un remanso— con episodios de fuerte impacto mediático. En estos últimos, el foco se desplaza hacia las tensiones entre justicia, opinión pública y prejuicio. Casos donde la presión social amenaza con anticipar condenas y donde el sistema judicial revela sus zonas más frágiles.

En ese sentido, Después del crimen también es un libro sobre los límites de la justicia. Sobre sus errores posibles, sus condicionamientos y sus peligros. El principio del “fruto del árbol envenenado”, por ejemplo, aparece no solo como doctrina jurídica sino como advertencia ética: no hay orden legítimo si se construye sobre una violación previa.

Sin embargo, lo que evita que estas crónicas se vuelvan meros alegatos es la posición del propio autor. Ríos no escribe desde la superioridad ni desde la certeza. No es un héroe jurídico ni un investigador infalible. Se presenta, más bien, como un profesional consciente de sus límites, atravesado por dudas, tensiones y decisiones difíciles.

Esa honestidad se traduce en una escritura atravesada por dos cualidades centrales: una sensibilidad compasiva, que permite acercarse a los protagonistas sin condenarlos de antemano, y una inteligencia crítica, capaz de señalar las fisuras del sistema sin caer en simplificaciones.

De allí surgen frases que perduran más allá del caso que las contiene. Algunas cargadas de humanidad —“nunca más niña; vaya con Dios”— y otras con la contundencia de un aforismo: “de dos mentiras se pueden obtener muchas cosas, pero nunca una verdad”.

Al cerrar el libro, queda la impresión de haber recorrido algo más que expedientes judiciales. Lo que Ríos construye es una cartografía de lo humano en situaciones límite. Un territorio donde la ley intenta ordenar, pero donde siempre persiste una zona incierta, irreductible.

Quizás ahí, precisamente ahí, es donde la literatura aparece.

