Charly García fue operado de un riñón y permanece internado

Buenos Aires. Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial en una intervención programada y permanece en observación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento tras una cirugía exitosa, según confirmó su mánager a LAM (América TV).

La recuperación, según contaron en el ciclo de Ángel de Brito, avanza en una habitación común, acompañado por un procedimiento de diálisis para preservar la función renal. A raíz de la intervención realizada en las últimas horas en Buenos Aires, la salud del músico volvió a generar preocupación. El artista, de 72 años, fue internado para someterse a una nefrectomía parcial, operación que implica la extirpación de una parte del riñón y que, de acuerdo a lo que contó Karina Iavícoli en el ciclo, se trató de una cirugía planificada.

Los médicos iniciaron un proceso de diálisis destinado a acompañar la evolución del músico. Este procedimiento forma parte del protocolo habitual cuando es necesario apoyar el funcionamiento renal después de una intervención de estas características y destaca la importancia de monitorear cuidadosamente la respuesta del organismo.

De acuerdo con lo explicado por la periodista, la intervención estuvo enmarcada dentro de un tratamiento que el propio García seguía desde hacía un tiempo, lo que permitió anticipar y programar el ingreso al quirófano. La operación fue calificada como exitosa por su mánager, quien precisó en un mensaje enviado al programa: “Salió todo bien”. El músico continúa internado, pero su recuperación transcurre fuera de terapia intensiva, en una habitación común, sin complicaciones de gravedad.

La nefrectomía parcial es una opción quirúrgica preferida en casos donde es posible conservar parte del órgano afectado. Según explicaron, esta técnica se utiliza para retirar únicamente la porción dañada del riñón, permitiendo así preservar la mayor cantidad de tejido sano y mantener la función renal. En situaciones donde el riñón restante —o el segmento conservado— responde adecuadamente, las posibilidades de una recuperación plena aumentan de manera considerable.

