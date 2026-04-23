Córdoba asiste a familias tras el temporal en el sudeste

El Gobierno de Córdoba desplegó asistencia directa en el sudeste provincial luego del fuerte temporal que en febrero dejó anegamientos, voladuras de techos y más de 60 personas evacuadas. La intervención incluyó aportes económicos a familias damnificadas y trabajos de reparación de viviendas, con una inversión total de $9.310.000.

En Colonia Bremen, 11 familias recibieron ayudas del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre. La recorrida fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, junto al secretario general de la cartera, Paulo Cassinerio, y la jefa comunal Jacqueline Ojeda, quien coordina el relevamiento de daños en la zona.

Durante la visita, Torres señaló que la presencia territorial “le da sentido” a la función pública y destacó la articulación con autoridades locales para que los recursos lleguen a los vecinos afectados.

Luego, la comitiva se trasladó a Serrano, en el departamento Roque Sáenz Peña, donde supervisaron viviendas ya reparadas y otras en proceso de refacción tras los daños ocasionados por la tormenta. Allí, el ministro remarcó el caso de una familia que perdió el techo de su vivienda y logró reconstruirlo con asistencia estatal y ayuda comunitaria.

El intendente de Serrano, Ismael Goñi, valoró el acompañamiento provincial y destacó el rol de los vecinos en la recuperación de las familias afectadas.

La Provincia continúa con el operativo de asistencia en distintas localidades impactadas por el fenómeno climático, con el objetivo de garantizar soluciones habitacionales y acompañamiento inmediato ante situaciones de emergencia.