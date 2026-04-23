Cuesta Blanca suma luces solares en zonas sin electricidad

La Comuna de Cuesta Blanca continúa con la instalación de luminarias solares en sectores donde no existe tendido eléctrico, con el objetivo de mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación.

En esta etapa, los trabajos se concentraron en barrio Comechingones, en un sector utilizado tanto por vehículos como por peatones. Allí se colocaron nuevos dispositivos que funcionan con energía solar, lo que permite ampliar la cobertura sin necesidad de infraestructura eléctrica convencional.

Desde la Comuna indicaron que este tipo de intervenciones busca reforzar la seguridad y acompañar el crecimiento de zonas que aún no cuentan con servicios básicos.