Dos jóvenes de Cuesta Blanca dan el salto al handball de Córdoba

Dos adolescentes de Cuesta Blanca fueron reconocidos por la Comuna tras ser convocados para continuar su formación en handball en el Jockey Club de la ciudad de Córdoba. Se trata de Ramiro, de 16 años, y Federico Dorado, de 14, quienes iniciaron su camino deportivo en Villa Carlos Paz.

La presidenta comunal, Ana Gaitán, los recibió durante la mañana de este miércoles y destacó el esfuerzo de los jóvenes, además de ratificar el acompañamiento institucional para que puedan sostener su crecimiento en la disciplina.

Desde la Comuna señalaron que el respaldo busca incentivar el deporte local y acompañar a los jóvenes talentos en su proyección hacia clubes de mayor competencia.