El agua potable llega a un paraje rural tras una inversión millonaria

El Gobierno de Córdoba ejecuta la etapa final de una obra de agua potable en el paraje Virgen de la Peña, en el departamento Cruz del Eje, que permitirá abastecer a diez familias que actualmente no cuentan con una fuente segura para consumo.

El proyecto registra un avance del 91,39% y contempla la construcción de un tanque elevado, red de distribución, conexiones domiciliarias y un sistema de cloración. La inversión supera los 350 millones de pesos.

Los trabajos incluyen la derivación desde el acueducto Pichanas–El Chacho mediante cañería de alta densidad, la instalación de un tanque de 15.000 litros sobre una estructura metálica y la colocación de micromedidores en cada vivienda.

Las familias beneficiadas viven en zonas dispersas cercanas a la Ruta Nacional 38, a unos ocho kilómetros de Serrezuela, donde actualmente deben recurrir a fuentes alternativas no potables. Con la finalización de la obra, contarán con acceso domiciliario a agua segura y permanente.

La intervención forma parte del Plan de Igualdad Territorial, que busca ampliar la infraestructura básica en el interior profundo y garantizar el acceso a servicios esenciales.