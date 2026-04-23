El Gobierno prohibió el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada y desató una ola de críticas, aunque la medida podría modificarse en unos días tras la presión de diversos sectores.

De forma oficial, en la gestión libertaria señalan que la medida contra los periodistas que cubren la actividades del Gobierno es preventiva tras un informe que realizó una señal de noticias y que podría derivar en espionaje ilegal.

Pero, extraoficialmente, señalan que en los próximos días podría tener resolución favorable para los acreditados. Sin fecha confirmada.

Los periodistas, no conformes con el argumento, decidieron exponer su posición, pidiendo que se revea la disposición mediante una nota que llegó a las manos de la secretaria de Medios y Comunicación de la Nación. Paralelamente, diputados de diversos bloques de la oposición también dirigieron una misiva hacia el área y Casa Militar para concretar un cónclave.

La idea de los legisladores es “abordar la crítica situación derivada de la reciente decisión de clausurar la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada y retirar todas las acreditaciones”.

“Consideramos que la gravedad de esta medida exige una explicación oficial detallada y la búsqueda inmediata de soluciones que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística. El libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático”, expusieron los integrantes de la Cámara baja como Marcela Pagno (Coherencia), Juan Marino (UxP), Óscar Zago (MID), Mariela Coletta (UCR) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), entre otros.

La decisión se tomó de manera arbitraria y no hubo comunicación formal para notificar la medida que tomó el mandatario en horas de la noche del miércoles, a su regreso de la gira de Israel.

Por cierto, Milei festejó y redobló la apuesta en torno al conflicto. En su cuenta de X, publicó mensajes agresivos contra las personas que se desempeñan en los medios de comunicación.

“LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO!”, disparó el jefe de Estado

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el motivo que ensayaron desde la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari.

Durante la mañana del miércoles, el titular de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, denunció a dos periodistas por presunto “espionaje” e inició acciones legales por el tema. Es que en un informe que puso al aire una señal de noticias de cable se mostraron imágenes de los pasillos internos de Casa Rosada filmadas por un periodista acreditado utilizando unos lentes con cámaras.

Tras enterarse de lo sucedido, el libertario desde Israel, se expidió con violencia sobre el tema: "Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“

Días atrás, el oficialismo le prohibió el ingreso durante varios días a un grupo de periodistas porque consideró que participaron de una supuesta campaña rusa contra el mandatario nacional.

A raíz de las restricciones, la prensa acreditada se dio cita en un reconocido café del centro porteño ubiado a pocos pasos de Plaza de Mayo.