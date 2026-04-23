Inclusión real: así capacitan a policías en Córdoba

En la Escuela Superior Juan Bautista Bustos se llevó a cabo un taller sobre trato adecuado, inclusión y derechos, destinado a personal policial, con el objetivo de fortalecer prácticas institucionales basadas en la empatía, la igualdad de oportunidades y la dignidad.

La actividad fue impulsada por el Departamento Bienestar Policial y propuso un espacio de reflexión y diálogo sobre inclusión social, con eje en la discapacidad entendida desde la accesibilidad, la participación y el respeto.

Durante el encuentro, se remarcó la importancia de incorporar estos enfoques en la labor cotidiana de la fuerza, entendiendo la inclusión como una responsabilidad que atraviesa cada intervención.

Participaron la subdirectora general de Recursos Humanos, Karina Alveroni; la directora general de Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, María Elisa Martínez Ottonello, junto a su equipo; y la jefa del Departamento Bienestar Policial, Yanina Siner, además de personal de distintas dependencias.