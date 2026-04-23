La Noche de las Galerías y las Peatonales llega este viernes al centro

Este viernes, el centro de Córdoba será escenario de una jornada especial que combinará cultura, comercio y turismo. Desde las 19 y hasta la medianoche, la calle 9 de Julio, entre San Martín y Jujuy, concentrará la actividad principal de “La Noche de las Galerías y las Peatonales”.

La propuesta incluirá dos visitas guiadas gratuitas bajo el nombre “Historias de galerías: recorriendo los laberintos del Centro”, con salidas previstas a las 19 y a las 20. El punto de encuentro será el escenario ubicado en la intersección de San Martín y 9 de Julio.

El recorrido propone redescubrir los pasajes y galerías del centro como espacios cargados de historia e identidad urbana. El circuito incluirá sitios emblemáticos como el Pasaje Muñoz, el bar La Oriental y el Pasaje Central, considerado la primera galería comercial de la ciudad.

Además, se abordará la transformación del área céntrica a lo largo del tiempo, desde el proceso de peatonalización iniciado en 1970 hasta su consolidación como polo comercial y cultural. La actividad finalizará en La Cañada.

Durante la jornada también habrá stands del Registro Civil y del Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas, donde se podrán realizar consultas y trámites.

La iniciativa contará con espectáculos musicales en vivo, presentaciones corales, exhibición de autos antiguos e intervenciones artísticas callejeras. A su vez, los comercios extenderán sus horarios y ofrecerán promociones especiales.

La actividad será libre, gratuita y sin inscripción previa.