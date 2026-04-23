La UNC premió a una pionera de la neuropsicología

La Universidad Nacional de Córdoba otorgó este jueves el título de Doctora Honoris Causa a la licenciada Raquel Krawchik, en reconocimiento a su trayectoria en la integración de las neurociencias y las ciencias del comportamiento.

Krawchik inició su camino en la Escuela de Psicología en 1971 y fue clave en la creación de la primera cátedra y del primer servicio de neuropsicología en la provincia. A lo largo de su carrera, impulsó además la primera Maestría en Neuropsicología acreditada por la CONEAU y fundó instituciones vinculadas a la disciplina.

Su recorrido incluye también roles en la gestión pública y universitaria, entre ellos su desempeño como rectora normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba. Por su labor, recibió el Premio Konex y fue reconocida por su aporte a las políticas públicas en salud mental y educación.

El acto académico contó con la participación del decano de la Facultad de Psicología, Germán Pereno, y la vicedecana Carmen Clark, quienes destacaron el legado de la profesional y su influencia en nuevas generaciones.