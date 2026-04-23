Lanzan un curso anual para mejorar la atención en emergencias médicas

La Municipalidad de Córdoba pondrá en marcha desde el próximo lunes 27 de abril el 2° Curso Anual de Emergencias Médicas, una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación del sistema de salud y mejorar la respuesta ante situaciones críticas.

La propuesta se desarrollará hasta octubre bajo modalidad virtual, con clases mensuales de dos horas que combinan contenidos teóricos con análisis de casos clínicos. Está dirigida a médicos, enfermeros, paramédicos, técnicos y personal de admisión que se desempeñan en hospitales municipales, centros de pronta atención y otras instituciones sanitarias.

Desde la Secretaría de Salud señalaron que la capacitación busca optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la toma de decisiones y garantizar prácticas seguras en contextos de alta complejidad, donde se requieren intervenciones rápidas y coordinadas.

Durante el cursado se abordarán temáticas clave vinculadas a la atención en urgencias, con contenidos actualizados y alineados a los desafíos actuales del sistema sanitario.

Las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected].