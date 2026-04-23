Liberan libros en los barrios de Valle Hermoso

En el marco del Día del Libro, la Dirección de Cultura y Educación de Valle Hermoso realizó esta tarde una nueva “suelta de libros” en distintos barrios de la localidad.

La propuesta invita a los vecinos a encontrarse con ejemplares en espacios públicos, leerlos y luego volver a liberarlos para que continúen circulando y llegando a nuevos lectores.

La actividad forma parte de una estrategia cultural que busca acercar la lectura a la comunidad y promover el intercambio de historias en ámbitos cotidianos.

Desde el municipio señalaron que esta acción también se integra a la previa de la tercera edición de la Feria del Libro de Valle Hermoso, que se realizará próximamente.

La iniciativa se replicó en diferentes puntos del pueblo, generando una dinámica participativa que combina cultura, acceso libre a la lectura y apropiación del espacio público.