Policías se entrenan para intervenir en situaciones límite

La Departamental San Javier llevó adelante una jornada intensiva de capacitación en control, reducción y aprehensión en la ciudad de Villa Dolores, con la participación de efectivos de distintas dependencias y de la Policía de San Luis.

Durante el entrenamiento, los participantes perfeccionaron técnicas orientadas a intervenciones seguras y eficaces en situaciones de riesgo, con foco en el respeto por los derechos y la integridad física de las personas.

La actividad incluyó instancias prácticas y formativas que apuntan a fortalecer el desempeño operativo del personal policial en contextos complejos.

El cierre del curso contó con la entrega de certificados a los efectivos que completaron la capacitación, destacando su compromiso y preparación profesional.