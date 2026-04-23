Salvó a un adolescente de una creciente y fue reconocido como héroe

Un cabo primero de la Policía de Córdoba fue distinguido en una ceremonia realizada en la Departamental Río Segundo, luego de protagonizar un rescate clave durante una crecida del río Xanaes. El hecho ocurrió el pasado 3 de abril, cuando un adolescente de 16 años quedó atrapado por la fuerte corriente.

Se trata de Jonatan Juárez, quien recibió un reconocimiento por parte de la Legislatura Provincial y autoridades policiales, en mérito a su intervención para poner a salvo al joven en una situación de alto riesgo.

Según relató el propio efectivo, la maniobra se llevó a cabo en condiciones adversas. “Cuando ingresé al agua no dudé ni un momento, confié en lo aprendido. La corriente era muy fuerte, pero con mucho esfuerzo y la ayuda de mis compañeros logramos salir a tierra firme sanos y salvos”, expresó.

Durante el acto, también destacó el acompañamiento de su familia y el esfuerzo que implica la labor diaria dentro de la fuerza.