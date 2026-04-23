Tanti pierde la sucursal bancaria y los trámites se trasladan a Carlos Paz

La Municipalidad de Tanti informó que el Banco de Córdoba dispuso el cierre de la extensión de mostrador en la localidad, en el marco de un proceso de reestructuración que afecta a distintas ciudades de la provincia.

La medida impacta en el acceso a servicios bancarios para vecinos, en especial adultos mayores, trabajadores y comerciantes que utilizaban la atención presencial. Desde el municipio señalaron que la decisión forma parte de un repliegue territorial más amplio en el departamento Punilla.

Ante este escenario, el municipio gestionó la permanencia de un cajero automático, que será instalado frente al edificio municipal, en el mismo espacio donde funcionaba la dependencia bancaria.

Además, el municipio anunció que dispondrá personal en días hábiles y horario administrativo para asistir a quienes necesiten ayuda en el uso del cajero, garantizando su funcionamiento.

Desde la administración local indicaron que continuarán las gestiones para sostener servicios esenciales y mitigar el impacto de la medida en la comunidad.