Tarde de circo y diversión en la costanera

Agenda cultural en Carlos Paz
Tarde de circo y diversión en la costaneraHabrá juegos, acrobacias, inflables y espectáculos para toda la familia en la Costa del Lago
La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció una jornada especial para celebrar el Día Mundial del Circo, con una propuesta abierta y gratuita destinada a vecinos y turistas.
El evento se realizará el sábado 25 de abril a partir de las 16 en la Costa del Lago, a la altura del Skatepark. La actividad incluirá juegos, inflables, acrobacias, payasos y diferentes espectáculos pensados para grandes y chicos.
La iniciativa busca generar un espacio de encuentro familiar al aire libre, con una programación centrada en el entretenimiento y la recreación. La entrada será libre y gratuita.