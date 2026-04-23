Tarde de circo y diversión en la costanera

La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció una jornada especial para celebrar el Día Mundial del Circo, con una propuesta abierta y gratuita destinada a vecinos y turistas.

El evento se realizará el sábado 25 de abril a partir de las 16 en la Costa del Lago, a la altura del Skatepark. La actividad incluirá juegos, inflables, acrobacias, payasos y diferentes espectáculos pensados para grandes y chicos.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro familiar al aire libre, con una programación centrada en el entretenimiento y la recreación. La entrada será libre y gratuita.