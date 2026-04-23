Últimos días para visitar la muestra coreana en Plaza España

El Museo Metropolitano de Arte Urbano, ubicado en Plaza España, transita los últimos días de la muestra del Centro Cultural Móvil Coreano, una propuesta gratuita que podrá visitarse hasta este domingo con múltiples actividades y experiencias vinculadas a la cultura de ese país.

La exhibición ofrece un recorrido por distintos aspectos de Corea, con espacios dedicados a la arquitectura, el alfabeto hangeul y la vestimenta tradicional hanbok. También incluye literatura, cine, teatro y propuestas participativas para todo público.

Entre las actividades destacadas se encuentra “Hangeul: cuando la letra se convierte en arte”, una experiencia multisensorial que explora el alfabeto coreano desde una mirada contemporánea, a través de tipografías, afiches y piezas de diseño.

Además, el público puede recorrer vitrinas temáticas que recrean espacios tradicionales como el sarangbang y el anbang, y conocer aspectos de la vida cotidiana en Corea. Uno de los espacios es interactivo y permite experimentar con el sistema de escritura, mientras que otro invita a probarse el hanbok, vestimenta típica reconocida por su valor simbólico.

La iniciativa forma parte de un programa itinerante que acerca la cultura coreana a distintas ciudades mediante exposiciones, espectáculos y actividades abiertas.

El museo puede visitarse de martes a viernes de 10 a 20, y los fines de semana y feriados de 12 a 20. La entrada es libre y gratuita.