Valle Hermoso recibe a mujeres motociclistas de todo el mundo

Este sábado 25 de abril, la localidad de Valle Hermoso será escenario del paso del movimiento internacional WRWR 2026, una iniciativa que reúne a mujeres motociclistas de distintos países en un recorrido global.

La actividad está prevista para las 16, con una permanencia aproximada de una hora, en el punto de encuentro ubicado en Cárcano 190, sede del grupo Siente el Viento MC.

El evento forma parte de una posta simbólica que recorre diferentes ciudades del mundo, con la participación de “guardianas” y “embajadoras”, figuras representativas dentro de la comunidad motociclista femenina.

Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a presenciar el paso de este recorrido internacional, que combina cultura, encuentro y visibilidad para las mujeres dentro del motociclismo.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Valle Hermoso y áreas vinculadas al turismo local.