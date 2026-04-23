Volvió el sol y sube la temperatura en Carlos Paz y el sur de Punilla

Tras varios días frescos con cielo nublado y lluvioso, el sol reapareció en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Hacia el fin de semana, se anuncian jornadas con clima más agradable y un leve ascenso de las temperaturas.

Para este jueves 23 de abril, se espera una máxima de 21 grados que marcará una tendencia. Será una jornada bien otoñal en la previa de un fin de semana con registros cálidos, aunque no habrá que confiarse.

Para mañana viernes, se anticipa cielo mayormente despejado, una mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados.

Sin embargo, el pronóstico anticipa que la inestabilidad podría volver hacia el sábado y continuar durante el domingo.