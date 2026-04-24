Carlos Paz: Se actualizaron las tarifas de transporte y servicios públicos

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó ayer una actualización de las tarifas de transporte y servicios públicos que se aplicará durante el mes de mayo. Se trata de la primera suba dentro de un esquema escalonado que se extenderá durante el 2026 e impactará sobre el agua, las cloacas, las tasas municipales, el boleto urbano y los taxis.

El ajuste es el primero previsto para este año, mientras que el próximo se aplicará en el mes de septiembre.

Según pudo conocerse, el boleto urbano pasará de $1497 a $1670, mientras que se registrará una suba de 11,57% en las tasas municipales y un incremento del 6,39% en el servicio de agua. Asimismo, la tarifa de las cloacas aumentará un 7,55%.

Los taxis y remises también aplicarán nuevas tarifas desde el quinto mes del año. En el caso de los primeros, la bajada de bandera tendrá un costo de $2368 y la ficha (cada 100 metros) costará $145, mientras que en los segundos, la bajada de bandera se ubicará en $2596 y la ficha saldrá $147 cada 100 metros.