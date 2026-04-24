Carlos Paz se mostró a los ojos de China, un hito internacional

El intendente Esteban Avilés participó de la Conferencia de Promoción Económica, Comercial, Cultural y Turística China, realizada en Buenos Aires, donde se presentó el modelo de desarrollo turístico de Villa Carlos Paz. Fue la única ciudad del país que tuvo la posibilidad de mostrarse a los ojos de un socio comercial clave en el mercado internacional.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Hilton y contó con conferencias, reuniones y el abordaje de distintas exposiciones temáticas, además de exhibiciones de acerca del patrimonio cultural chino.

«Expusimos cómo nuestra identidad carlospacense se refleja en la actividad turística. Una identidad en constante movimiento, que es resultado de nuestra historia, de quienes nacieron acá, los que se enamoraron de la ciudad, que se nutre de quienes nos eligen y se evidencia en el constante trabajo conjunto entre el sector público, privado y académico»; dijo Avilés.

La identidad carlospacense se destacó como motor de exportación turística y la ciudad logró reforzar su proyección internacional ante uno de los mercados más importantes del mundo.