Córdoba activa plan de emergencia por paro de transporte

La Provincia activó en la madrugada de este viernes un plan de emergencia para sostener el transporte interurbano, tras un paro sorpresivo de una de las empresas prestatarias que afectó a corredores del norte cordobés.

Desde las primeras horas del día, otras firmas comenzaron a cubrir la totalidad de los recorridos, garantizando la movilidad de los usuarios y evitando interrupciones en el servicio.

El esquema de contingencia se mantendrá vigente mientras continúe el conflicto, que se originó a partir de una decisión empresarial de reducir personal en medio del aumento de los costos operativos, especialmente por la suba del combustible.

En el operativo, una de las empresas absorbió la mayor parte de los trayectos que conectan la ciudad de Córdoba con localidades como Deán Funes, Jesús María, La Dormida, Las Arrias, Lucio V. Mansilla, Obispo Trejo, San Francisco del Chañar, Sebastián Elcano, Villa Candelaria, Villa de María de Río Seco, Villa del Totoral y Villa Quilino. También se cubren los recorridos entre Deán Funes y Jesús María, y entre Deán Funes y Villa Quilino.

Otra firma, en tanto, garantiza el servicio en el corredor Córdoba–Juárez Celman.

Desde la Secretaría de Transporte anticiparon que convocarán a una mesa de diálogo para intentar destrabar la situación, luego de haber asegurado la continuidad del servicio.