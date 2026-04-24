Crean el Club de Ciencias Municipal en Valle Hermoso

En un paso clave para fortalecer la educación científica y tecnológica, la Municipalidad de Valle Hermoso anunció la creación del Club de Ciencias Municipal, una propuesta que apunta a fomentar el interés por la innovación y el conocimiento desde edades tempranas.

El programa comenzará a implementarse de manera inmediata y estará orientado a brindar herramientas que estimulen el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo de habilidades vinculadas a la ciencia y la tecnología en estudiantes de la localidad.

Una de las características principales del proyecto es su modalidad de trabajo territorial: el club se trasladará directamente a las instituciones educativas, donde se desarrollarán las actividades bajo la coordinación del profesor Marcos Gallardo, a cargo de la iniciativa.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta reafirma el compromiso de Valle Hermoso con una educación moderna, inclusiva y alineada a los desafíos del siglo XXI, promoviendo nuevas oportunidades de aprendizaje para las futuras generaciones.