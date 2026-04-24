¿Cuándo llegan las tormentas y baja la temperatura en Carlos Paz?

El cambio de clima comenzará a sentirse en Carlos Paz desde este sábado 25 de abril según datos del Observatorio Córdoba. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y, hacia la tarde y noche, se prevén tormentas aisladas con probabilidades de precipitación entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 11°C de mínima y los 20°C de máxima.

El domingo continuará inestable, con una máxima de 19°C, mientras que el lunes marcará el descenso más notorio, con mínima de 7°C y máxima de 19°C.

Para el resto de la semana, las condiciones se mantendrán frescas:

Martes: 8°C / 17°C

Miércoles: 9°C / 18°C

Jueves: 11°C / 22°C

De esta manera, el ingreso de aire más frío provocará un quiebre en las temperaturas, dejando atrás las jornadas más templadas y dando paso a un escenario más otoñal en la región.